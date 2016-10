'Betaalgedrag bedrijfsleven verbetert niet'

AMSTERDAM - Het betaalgedrag in het Nederlandse bedrijfsleven toonde afgelopen kwartaal voor het eerst in twee jaar geen verbeteringen. Dat blijkt uit een peiling van de zakelijke informatieleverancier Graydon. Rekeningen werden door de bank genomen na 40,9 dagen betaald. Dat is iets later dan in het tweede kwartaal.

Door ANP - 27-10-2016, 9:14 (Update 27-10-2016, 9:14)

,,Dit kwartaal zien we voor het eerst dat het aantal dagen dat een factuur op betaling laat wachten, toeneemt'', zegt verkoopdirecteur Peter Schoenmaker van Graydon. ,,Initiatieven die oproepen tot een beter betaalgedrag, vanuit zowel de politiek als het bedrijfsleven, zijn des te meer nodig om de grip op de trend van een steeds beter betaalgedrag niet te verliezen.''

Bij diverse grote bedrijven en organisaties loopt inmiddels het initiatief betaalme.nu, dat moet zorgen voor snellere betaling aan leveranciers uit het midden- en kleinbedrijf. Heineken, Randstad, Jumbo en FrieslandCampina waren in november vorig jaar de eerste bedrijven die toezeggingen deden. Later sloten onder meer KPN, NS, TomTom, ABN AMRO en ING zich bij het initiatief aan.