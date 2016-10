Werkgevers zien niets in plannen ProRail

DEN HAAG ( - ) - Het kabinetsplan om de zelfstandigheid van ProRail deels terug te draaien kan negatieve gevolgen hebben voor de investeringen in het spoor. Daarvoor waarschuwt werkgeversorganisatie VNO-NCW donderdag in een brief aan staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur.

Dijksma onderzoekt de mogelijkheden om van ProRail een zogeheten zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) te maken. Dat zou betekenen dat zij meer controle heeft over het reilen en zeilen van de spoorbeheerder en minder snel voor negatieve verrassingen komt te staan.

Volgens VNO-NCW betekent de eventuele omvorming van ProRail naar ZBO echter dat het spoor grotendeels afhankelijk blijft van overheidsbudgetten. Zonder geld van private investeerders als pensioenfondsen, zoals in het buitenland al gebeurt, zouden verbeteringen aan het spoor vertraging oplopen.