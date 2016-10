NXP akkoord met miljardenbod Qualcomm

EINDHOVEN - De Eindhovense chipproducent NXP is akkoord gegaan met een miljardenbod van zijn Amerikaanse branchegenoot Qualcomm. Dat maakten de twee bedrijven donderdag bekend in een gezamenlijke verklaring.

Door ANP - 27-10-2016, 12:44 (Update 27-10-2016, 12:44)

Het bod van Qualcomm hangt aan NXP, dat genoteerd is aan de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq, een prijskaartje van in totaal 47 miljard dollar (43 miljard euro). NXP is de vroegere chipdivisie van Philips.