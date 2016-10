'Handelsverdrag met Canada goed nieuws'

ANP 'Handelsverdrag met Canada goed nieuws'

DEN HAAG - Het is goed nieuws voor Nederland dat België alsnog akkoord is gegaan met het handelsverdrag met Canada. Dat stellen exportvereniging Fenedex en ondernemersvereniging EVO in een reactie.

Door ANP - 27-10-2016, 13:25 (Update 27-10-2016, 13:25)

Volgens de twee zorgt een handelsverdrag met Canada er voor dat de export en de logistiek vereenvoudigt. ,,Het is goed voor de handel en productie in Nederland'', aldus de organisaties. Ze stellen dat het verdrag met Canada Nederland tot 1,2 miljard euro aan extra inkomsten kan opleveren.

Zo maakt het verdrag het voor Nederlandse kaasexporteurs, volgens Fenedex en EVO, bijvoorbeeld mogelijk om meer kaas naar Canada te exporteren. Daar hangt nu nog een limiet aan, zo merken ze op.