NXP hoger op groen Wall Street

ANP NXP hoger op groen Wall Street

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York zijn de handelssessie donderdag met kleine winsten aangevangen. Beleggers op Wall Street reageerden onder meer op de overname van de Nederlandse chipfabrikant NXP Semiconductors door branchegenoot Qualcomm. Verder wisten Ford, Tesla, ConocoPhillips en Twitter de aandacht op zich gericht na de publicatie van kwartaalcijfers.

Door ANP - 27-10-2016, 15:42 (Update 27-10-2016, 15:42)

De Dow-Jonesindex van dertig hoofdfondsen stond kort na de openingsbel 0,3 procent hoger op 18.243 punten. De brede S&P 500 won ook 0,3 procent tot 2145 punten. Technologiefonds Nasdaq, waartoe onder meer NXP en Qualcomm behoren, steeg 0,4 procent tot 5269 punten.

NXP won 1,5 procent. Qualcomm telt ongeveer 47 miljard dollar neer voor het Eindhovense bedrijf. Ook Qualcomm (plus 3,8 procent) zag zijn beurswaarde stijgen.