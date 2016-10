Cijferstorm domineert beurshandel

ANP Cijferstorm domineert beurshandel

AMSTERDAM - De Europese beurzen stonden donderdagmiddag vrijwel zonder uitzondering onder de slotstanden van woensdag. Beleggers verwerkten een grote stroom aan bedrijfsresultaten. In Amsterdam kregen MidKappers Arcadis, GrandVision, Besi en ASMI rake klappen na tegenvallende berichten. In de AEX waren KPN en RELX blikvangers.

Door ANP - 27-10-2016, 16:00 (Update 27-10-2016, 16:00)

De toonaangevende AEX-index stond kort na de openingsbel op Wall Street 0,2 procent lager, op 454,90 punten. De MidKap daalde 1,8 procent tot 658,17 punten. De belangrijkste beursgraadmeters in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,4 procent. Londen stond 0,1 procent hoger.

Arcadis (min 10,7 procent) ging stevig onderuit na tegenvallende cijfers. De omzet en winst stonden afgelopen kwartaal opnieuw onder druk. Daarnaast maakte het advies- en ingenieursbedrijf bekend dat topman Neil McArthur per direct vertrekt in verband met een verschil van inzicht over de te volgen koers.

GrandVision

Arcadis werd onderaan de MidKap vergezeld door GrandVision dat bijna 11 procent aan beurswaarde inleverde. De cijfers van het moederbedrijf van onder meer optiekketen Pearle stelden eveneens teleur. De toeleveranciers aan de chipindustrie Besi en ASMI kwamen eveneens met teleurstellende kwartaalberichten, die bestraft werden met koersverliezen van respectievelijk 7,4 procent en 2 procent.

Bij de hoofdfondsen sprong KPN er juist in positieve zin uit. Het telecombedrijf wist afgelopen kwartaal de consumentenomzet op te voeren, hoewel de ontwikkelingen op de zakelijke markt zwak bleven. De winst, afgezien van eenmalige posten, viel beter uit dan analisten gemiddeld hadden voorzien. Het aandeel won 2,4 procent. De cijfers van informatieleverancier RELX werden beloond met een winst van 1,3 procent.

Euro

In Frankfurt stond Volkswagen 0,6 procent lager na publicatie van de kwartaalresultaten. Deutsche Bank boekte afgelopen kwartaal een verrassende winst en werd door beleggers eveneens 0,6 procent hoger gezet. Chemieconcern BASF stond na een handelsbericht 0,4 procent in de plus.

De euro was 1,0919 dollar waard, tegen 1,0914 dollar bij het slot van de Europese beurzen op woensdag. Amerikaanse olie werd 0,8 procent duurder op 49,55 dollar per vat. De prijs van Brentolie steeg 0,9 procent tot 50,44 dollar per vat.