EU-landen akkoord met CETA-pakket

BRUSSEL - De EU-lidstaten zijn akkoord met alle verklaringen die diverse landen aan het vrijhandelsverdrag tussen Canada en de EU (CETA) hebben gehecht, inclusief de Belgische. De ambassadeurs die zich daar donderdagmiddag over bogen hebben groen licht gegeven, liet tijdelijk EU-voorzitter Slowakije weten.

Door ANP - 27-10-2016, 18:40 (Update 27-10-2016, 18:40)

Daarmee is een van de laatste obstakels voor ondertekening uit de weg geruimd. Het wachten is nu op de goedkeuring van de parlementen van België. Premier Charles Michel heeft hen tot vrijdag middernacht de tijd gegeven.

Als dat is gebeurd, kan de Europese Unie - na nog een schriftelijke formaliteit - een handtekening zetten. Dat zou het mogelijk maken dat de Canadese premier Justin Trudeau het verdrag zaterdag in Brussel komt ondertekenen. Of dat daadwerkelijk gebeurt, is nog afwachten.

De bezegeling van het akkoord zou eigenlijk donderdag plaatsvinden, maar vanwege dagenlang verzet van regeringen in Franstalig België kon dat niet doorgaan.