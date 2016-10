Winstdaling oliebedrijf Total valt mee

PARIJS - Het Franse olieconcern Total heeft zijn winst vorig kwartaal minder sterk zien dalen dan verwacht. De gevolgen van de daling van de olieprijs werden enigszins gecompenseerd door bezuinigingen en de verkoop van activiteiten op het gebied van zonne-energie in de VS.

De voor eenmalige posten gecorrigeerde nettowinst van Total was met 2,1 miljard dollar (1,9 miljard euro) een kwart lager dan een jaar eerder. Analisten rekenden hier op een daling tot 1,9 miljard dollar.

Total heeft net als zijn concurrenten last van de sterke daling van de olieprijs, die de afgelopen twee jaar ruimschoots is gehalveerd. Om de gevolgen daarvan te bestrijden snijdt het concern nog dieper in zijn uitgaven. De kosten moeten daardoor dit jaar met meer dan 2,7 miljard dollar afnemen, waar eerder op een besparing van 2,4 miljard dollar werd gemikt.