Gemalto keldert op Beursplein 5

AMSTERDAM - De AEX-index in Amsterdam is vrijdag flink lager aan de laatste handelssessie van de week begonnen. Gemalto was daarbij de sterkste daler, nadat de digitaal beveiliger met een winstwaarschuwing was gekomen voor 2017. Alle 25 hoofdfondsen op het Damrak leverden overigens in.

Door ANP - 28-10-2016, 9:16 (Update 28-10-2016, 9:16)

De AEX-index stond kort na de openingsbel 1,3 procent lager op 449,76 punten. De MidKap verloor 0,8 procent en stond op 652,48 punten. De belangrijkste graadmeters in Parijs, Londen, Frankfurt verloren tussen de 0,3 procent en 0,9 procent.

Gemalto verloor bijna 14 procent aan beurswaarde, nadat het zijn doelstelling voor de operationele winst in 2017 had verlaagd. Bij de presentatie van de halfjaarcijfers in augustus erkende de onderneming al dat het moeilijk zou worden om het eerdere doel van minstens 660 miljoen euro volgend jaar te realiseren. Het concern rekent nu voor volgend jaar op een operationele winst in een bandbreedte van 500 miljoen euro tot 520 miljoen euro.