Kerstcadeau voor 11.000 NS'ers

DEN HAAG - Ongeveer 11.000 NS'ers die in onregelmatige diensten werken, krijgen in december een leuke nabetaling. Zij krijgen voortaan namelijk ook onregelmatigheidstoeslag uitbetaald over de wettelijke vakantie-uren. De regel geldt met terugwerkende kracht over vijf jaar. Dat is het spoorbedrijf overeengekomen met de vakbonden.

Door ANP - 28-10-2016, 21:35 (Update 28-10-2016, 21:35)

Volgens een woordvoerder van FNV Spoor is met de nabetaling een bedrag van in totaal enkele duizenden euro's gemoeid. De leden van de bonden moeten er nog wel mee instemmen. Als dat gebeurt zal de NS zijn uiterste best doen om de betaling van de terugwerkende kracht over de periode 2012 tot en met 2015 voor de kerst te realiseren. Uiterlijk eind maart zal vervolgens de betaling plaatsvinden over 2016, aldus een gezamenlijke verklaring.