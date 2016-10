Belegger blijft positief over economie

ANP Belegger blijft positief over economie

AMSTERDAM - Beleggers blijven groot vertrouwen houden in de Nederlandse economie. De ING BeleggersBarometer is stabiel op een stand van 137, blijkt uit de zaterdag gepubliceerde cijfers.

Door ANP - 29-10-2016, 9:02 (Update 29-10-2016, 9:02)

De belegger is positiever geworden over de algemene economische situatie in Nederland. De houding over de eigen financiële situatie en beleggingsportefeuille is wel iets minder positief. Een kwart (24 procent) verwacht een verbetering van de eigen situatie, in september was dat nog 30 procent.

Ruim de helft van de beleggers verwacht dat de AEX zal stijgen. Men gokt op een stand van 459 punten in januari, beduidend meer dan de 434 punten waar men in juli van uitging.

Prijsstijgingen in de huizenmarkt zijn voor ruim een kwart van de beleggers reden om (meer) in onroerend goed te gaan beleggen of erin te investeren.