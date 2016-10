India wil straaljagers - Made in India

NEW DELHI - India wil honderden gevechtsvliegtuigen bestellen bij buitenlandse fabrikanten, mits ze in India worden gebouwd met een lokale partner. Het gaat in eerste instantie om tweehonderd toestellen, waar er volgens de luchtmacht nog honderd bij kunnen komen. Met de orders zou 11,8 tot 13,6 miljard euro zijn gemoeid.

De toestellen dienen ter vervanging van de verouderde Indiase luchtvloot van Sovjet-makelij. Er is haast bij, omdat India niet verder achterop wil raken bij China en Pakistan.

De regering van premier Modri wil alleen nog militaire vliegtuigen kopen als ze in India worden gebouwd. Zij wil daarmee een eigen vliegtuigindustrie op poten zetten en een eind maken aan peperdure import.

Het Amerikaanse Lockheed-Martin heeft wel oren naar het opzetten van een productielijn voor F-16's in India, niet alleen voor de Indiase luchtmacht maar ook voor de export. Saab uit Zweden heeft een soortgelijk aanbod gedaan voor zijn Gripen. Het Franse Dassault was daar niet toe bereid en zag daardoor vorige maand een eerdere deal voor de levering van 126 Rafales teruggedraaid worden tot slechts 36 stuks.