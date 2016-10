KLM-vluchten vertraagd door actie personeel

AMSTERDAM - Werkonderbrekingen van cabinepersoneel van KLM zorgen voor vertragingen op Schiphol. Een tiental vluchten is tot nu toe tien tot twintig minuten later vertrokken, zo zegt een woordvoerster aan het begin van de middag. De acties duren nog tot 23.00 uur.

Door ANP - 30-10-2016, 12:34 (Update 30-10-2016, 12:34)

De vakbonden FNV en VNC hebben personeel opgeroepen na de veiligheidsinstructies twintig minuten het werk neer te leggen. KLM adviseert reizigers de vluchtinformatie vooraf goed in de gaten te houden, al zijn de vertragingen lastig te voorzien.

KLM zet vanaf zondag op een deel van de vluchten naar verre bestemmingen minder cabinepersoneel in. De steward of stewardess minder aan boord is volgens KLM een noodmaatregel omdat afspraken met de bonden over een verdere productiviteitsverbetering uitblijven.