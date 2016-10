Banen weg bij VW door elektrisch rijden

WOLFSBURG ( - ) - De overgang naar elektrisch rijden gaat bij Volkswagen de komende jaren tienduizenden banen kosten. Dat zegt personeelsdirecteur Karlheinz Blessing in gesprek met de Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Door ANP - 30-10-2016, 14:50 (Update 30-10-2016, 14:50)

Motoren van elektrische auto's bevatten veel minder onderdelen dan die van auto's die op benzine of diesel rijden. ,,Dus we hebben voor de productie op de lange termijn minder werknemers nodig." Er zouden geen gedwongen ontslagen nodig zijn. De banenreductie is haalbaar met natuurlijk verloop.

De ondernemingsraad van Volkswagen heeft er bij de fabrikant op aangedrongen maatregelen te nemen om de impact van elektrisch rijden op de werkgelegenheid op te vangen. Zo zou Volkswagen zelf batterijen voor in auto's moeten gaan produceren in Duitsland.