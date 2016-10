Beurs Amsterdam begint lager

ANP Beurs Amsterdam begint lager

AMSTERDAM - De beurs in Amsterdam is maandag lager begonnen aan een drukke week, die opnieuw in het teken staat van een stortvloed aan kwartaalcijfers van bedrijven. Daarnaast zullen beleggers zich richten op rentebesluiten van onder meer de centrale bank van Japan op dinsdag en de Federal Reserve in de Verenigde Staten een dag later.

Door ANP - 31-10-2016, 9:21 (Update 31-10-2016, 9:58)

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in het eerste handelsuur 0,4 procent lager op 453,69 punten. De MidKap ging 0,5 procent omlaag tot 656,52 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt daalden tot 0,5 procent.

Op het Damrak worden deze week kwartaalresultaten naar buiten gebracht van onder meer Shell, Wolters Kluwer, Heijmans, BAM, Air France-KLM, ING, DSM en Brunel.

Aan kop

In de AEX gingen de meeste fondsen omlaag. Biotechnologiebedrijf Galapagos ging aan kop in de hoofdindex met een plus van 0,8 procent. Chipmachinebedrijf ASML won 0,6 procent na het bevestigen van zijn omzetdoel voor 2020. Digitaal beveiliger Gemalto zette de neergang voort met een min van 4 procent en was daarmee de sterkste daler in de AEX. Vrijdag dook Gemalto al 8,6 procent omlaag na een winstwaarschuwing.

In de MidKap leverde advies- en ingenieursbureau Arcadis 2,7 procent in na een adviesverlaging door Kepler Cheuvreux. Vorige week kreeg Arcadis een forse tik op de beurs na bekendmaking van tegenvallende kwartaalcijfers en het onmiddellijke vertrek van de topman.

Teleurstellende kwartaalcijfers

Bij de kleinere bedrijven zakte Beter Bed 4 procent. De beddenverkoper kreeg vrijdag al een koersverlies van 9 procent te verwerken vanwege teleurstellende kwartaalcijfers.

In Frankfurt klom Deutsche Bank 1,5 procent. Volgens zakenkrant Financial Times verkoopt Deutsche Bank zijn belang in casinobedrijf Red Rock Resorts. De ruim 400 miljoen dollar die met de verkoop is gemoeid moet de kapitaalpositie van Deutsche Bank ten goede komen.

Productiebeperking

De olieprijzen stonden maandag lager, mede omdat oliekartel OPEC nog geen definitief akkoord heeft kunnen sluiten over een productiebeperking. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,2 procent tot 48,61 dollar en Brentolie daalde 0,3 procent tot 49,57 dollar per vat.

De euro was 1,0955 dollar waard, tegen 1,0932 dollar bij het Europese slot op vrijdag.