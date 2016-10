Economische groei in eurolanden stabiliseert

LUXEMBURG - De economische groei in de eurolanden is in het derde kwartaal gestabiliseerd op het niveau van de voorgaande drie maanden. Dat meldde Europees statistiekbureau Eurostat maandag op basis van een eerste raming.

Door ANP - 31-10-2016, 11:16 (Update 31-10-2016, 11:16)

De economie van de eurolanden groeide in doorsnee met 0,3 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. In vergelijking met het derde kwartaal van 2015 ging de euro-economie er met 1,6 procent op vooruit. Beide plussen waren even sterk als in het tweede kwartaal en voldeden aan de verwachtingen van economen.

Eurostat meldde geen groeicijfers van afzonderlijke landen. Het CBS publiceert op 15 november een eerste raming van de groei van de Nederlandse economie in het derde kwartaal.