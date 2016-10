May spreekt steun uit voor Carney

LONDEN - De Britse premier Theresa May steunt centralebankpresident Mark Carney als die besluit zijn huidige termijn bij de Bank of England tot 2021 vol te maken. Dat zei een woordvoerster van May maandag.

Door ANP - 31-10-2016, 14:14 (Update 31-10-2016, 14:14)

Carney staat de laatste tijd onder zware druk van het pro-Brexitkamp om zijn functie bij de Bank of England neer te leggen. De Canadees waarschuwde in de aanloop naar het Britse EU-referendum voor de zware economische gevolgen van een vertrek uit de EU. Volgens zijn tegenstanders maakte hij zich daarbij schuldig aan politieke uitspraken, terwijl hij als centralebankpresident onpartijdig zou moeten zijn.

Britse media meldden afgelopen weekeinde dat Carney mogelijk donderdag, bij de bekendmaking van het rentebesluit van de Bank of England, zou aankondigen dat hij al in 2018 vertrekt. Zakenkrant Financial Times stelde op basis van personen uit de directe omgeving van Carney echter dat hij zijn volledige termijn wil uitdienen.