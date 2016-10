Europese beurzen sluiten maand af met verlies

AMSTERDAM - De Europese beurzen zijn de laatste dag van oktober met verlies gesloten. Op een verder nieuwsluwe maandag gingen de olieprijzen stevig omlaag. Digitaal beveiliger Gemalto was bij de hoofdfondsen in Amsterdam met afstand de grootste verliezer, net als vrijdag.

Door ANP - 31-10-2016, 17:50 (Update 31-10-2016, 18:00)

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,6 procent lager op 452,59 punten. Daarmee ging de graadmeter op maandbasis nauwelijks vooruit. Op de laatste dag van september eindigde de AEX op 452,33 punten. De MidKap ging 0,4 procent omlaag tot 657,45 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs daalden 0,3 tot 0,9 procent.

Gemalto ging 5,4 procent onderuit, nadat het bedrijf vrijdag al bijna 9 procent had ingeleverd na een winstwaarschuwing. Ook baggeraar Boskalis deed het slecht, met een min van 2 procent. Supermarktconcern Ahold Delhaize was een van de weinige stijgers in de AEX, met een plus van 1,1 procent.

MidKap

Shell zakte 1,4 procent. Oliekartel OPEC is er afgelopen weekend niet in geslaagd een akkoord te sluiten over de eerder aangekondigde productiebeperking. De prijs van een vat Amerikaanse olie ging mede hierdoor 3,2 procent omlaag tot 47,13 dollar. Brentolie werd eveneens 3,2 procent goedkoper, op 48,10 dollar per vat.

In de MidKap leverde advies- en ingenieursbureau Arcadis 1,6 procent in na een adviesverlaging door Kepler Cheuvreux. Vrijdag kreeg Arcadis al een forse tik op de beurs na bekendmaking van tegenvallende kwartaalcijfers en het onmiddellijke vertrek van de topman.

Deutsche Bank

Verder zakte Beter Bed bij de kleinere bedrijven bijna 7 procent. Ook de beddenverkoper zag vrijdag al 9 procent aan beurswaarde verdampen na teleurstellende kwartaalcijfers.

In Frankfurt wist Deutsche Bank de aandacht op zich gericht. Volgens zakenkrant Financial Times doet het geplaagde financiële concern zijn belang in casinobedrijf Red Rock Resorts van de hand, voor ruim 400 miljoen dollar. Het aandeel noteerde 1,3 procent lager.

Euro

De agenda was maandag vrij leeg, maar later in de week komen wederom veel kwartaalcijfers van bedrijven, zoals Shell, BAM, Air-France-KLM en ING. Daarnaast zullen beleggers zich richten op rentebesluiten van onder meer de centrale bank van Japan op dinsdag, de Amerikaanse Federal Reserve op woensdag en de Bank of England op donderdag.

De euro werd voor 1,0960 dollar verhandeld, tegen 1,0932 dollar bij het Europese slot op vrijdag.