ANP Flexwerker verdient minder dan vast personeel

DEN HAAG - Oproep- en invalkrachten verdienen gemiddeld slechts een vijfde van wat vaste werknemers krijgen. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag op basis van gegevens over 2014.

Door ANP - 1-11-2016, 2:58 (Update 1-11-2016, 2:58)

De belangrijkste oorzaak hiervan is de arbeidsduur. Oproep- en invalkrachten maken door de bank genomen weinig uren. In deze groep zitten ook veel scholieren en studenten, aldus het statistiekbureau. Ook zijn ze vaak actief in de horeca en de detailhandel, bedrijfstakken waar relatief weinig wordt verdiend.

Andere flexwerkers verdienen in doorsnee wel wat meer, maar uiteindelijk trekken alle categorieën aan het kortste eind ten opzichte van vaste krachten. Gemiddeld ligt het bruto-inkomen van flexwerkers op 19.000 euro. Dat is nog geen twee vijfde van dat van vaste werknemers.

De meest verdienende flexibele krachten zijn diegenen die uitzicht hebben op een vast contract: deze zitten op 72 procent van wat vast personeel betaald krijgt.

Volgens het CBS is het merendeel van de werknemers met een flexibele arbeidsrelatie flexwerker uit noodzaak. In 30 procent van de gevallen is dit omdat het ze niet lukt om een vaste baan te bemachtigen.