ANP Shell trekt AEX omhoog

AMSTERDAM - De aandelenbeurs in Amsterdam stond dinsdag op winst. Shell zorgde voor steun in de AEX-index, na bekendmaking van beter dan verwachte kwartaalcijfers. Het olie- en gasconcern boekte in het derde kwartaal meer winst dan een jaar eerder, mede dankzij forse kostenbesparingen.

Door ANP - 1-11-2016, 11:59 (Update 1-11-2016, 11:59)

De AEX noteerde richting het middaguur 0,6 procent hoger op 455,21 punten. De MidKap zakte 0,3 procent tot 655,34 punten. De hoofdgraadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen klommen tot 0,3 procent.

Shell was de sterkste stijger in de hoofdindex in Amsterdam met een plus van 3,7 procent. Het bedrijf rapporteerde een winst op basis van actuele geschatte voorraadkosten (ccs), exclusief eenmalige posten, van 2,8 miljard dollar. Een jaar eerder kwam het resultaat naar die voor financieel analisten leidende maatstaf uit op 2,4 miljard dollar. De winst is hoger dan analisten hadden voorzien.

De Britse branchegenoot BP kwam ook met resultaten naar buiten. De oliemaatschappij zag de winst halveren. Het aandeel BP verloor in Londen ruim 2 procent.

Ordina zakte 9,2 procent bij de kleinere bedrijven op het Damrak. De automatiseerder heeft de omzet in het derde kwartaal zien dalen. NIBC Markets verlaagde zijn beleggingsadvies.

De producent van elektronische componenten Neways Electronics publiceerde ook resultaten. Die vielen niet in goede aarde en het aandeel zakte 5,5 procent. Vastgoedbedrijf Vastned steeg licht in de MidKap, dankzij een aanscherping van de winstverwachting.

In Londen leverde Standard Chartered 4,7 procent aan waarde in. De Britse bank kwam met teleurstellende kwartaalresultaten.

De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,3 procent tot 46,72 dollar en Brentolie werd juist 0,3 procent duurder op 48,74 dollar per vat. De euro was 1,0998 dollar waard, tegen 1,0960 dollar bij het Europese slot een dag eerder.