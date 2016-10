Wall Street opent licht hoger

Door ANP

NEW YORK - De aandelenmarkten in de Verenigde Staten zijn dinsdag iets hoger aan de handel begonnen. Het rentebesluit van de Federal Reserve, dat woensdag bekend wordt gemaakt, werpt zijn schaduw alvast vooruit. Ook is de markt in afwachting van de presidentsverkiezingen van volgende week.

Door ANP - 1-11-2016, 14:45 (Update 1-11-2016, 14:45)

De toonaangevende Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel op Wall Street 0,1 procent hoger op 18.160 punten. De bredere S&P 500 kreeg er 0,1 procent bij en stond op 2129 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq ging 0,2 procent vooruit naar 5199 punten.

Bij de hoofdfondsen weet Pfizer de aandacht op zich gericht. De farmaceut kwam voorbeurs met winstcijfers die niet voldeden aan de verwachtingen van analisten. Dat gebeurt het bedrijf niet vaak, voor het laatst in het eerste kwartaal van 2013. Het aandeel zakte 1 procent.