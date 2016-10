Dijsselbloem: bonus NXP-topman 'idioot hoog'

DEN HAAG - De bonus die de 65-jarige Amerikaanse topman Rick Clemmer van de Eindhovense chipproducent NXP krijgt is volgens minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) een ,,idioot hoog bedrag" en ,,buitenproportioneel''. Dat zei hij dinsdag in zijn wekelijkse gesprek met RTL Z.

Door ANP - 1-11-2016, 15:20 (Update 1-11-2016, 15:20)

Clemmer kan 428 miljoen dollar opstrijken door de voorgenomen overname van zijn bedrijf door het Amerikaanse Qualcomm. ,,Het staat in geen verhouding wat betrokkene heeft gedaan voor het bedrijf. Ongetwijfeld heeft hij een positieve bijdrage geleverd, maar hij is niet de uitvinder van de chipmachines'', aldus de bewindsman.

Qualcomm wil NXP overnemen voor 43 miljard dollar. NXP is de de vroegere chiptak van Philips. Als het doorgaat is het de grootste overname ooit in ons land.