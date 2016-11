AEX laat winst lopen

AMSTERDAM - De Europese aandelenbeurzen stonden dinsdagmiddag op verlies. Ook de AEX-index in Amsterdam liet zijn aanvankelijke winst lopen, ondanks een flinke koerssprong van zwaargewicht Shell.

Door ANP - 1-11-2016, 15:42 (Update 1-11-2016, 15:42)

De AEX noteerde rond 15.30 uur 0,1 procent in de min op 451,95 punten. De MidKap leverde 0,8 procent in bij 652,49 punten. De graadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt zakten 0,1 tot 0,7 procent.

Shell stond met een winst van 3,5 procent fier bovenaan de hoofdindex van het Damrak. Het olie- en gasbedrijf boekte afgelopen kwartaal een onverwacht hoge winst, ondanks de aanhoudend lage olieprijs. Daarbij profiteerde Shell onder meer van de overname van het Britse gasbedrijf BG.

BP

De Britse branchegenoot BP kwam ook met resultaten naar buiten. De oliemaatschappij zag de winst halveren. Het aandeel BP verloor in Londen bijna 3 procent.

In de AEX noteerden verder alleen Unilever en ArcelorMittal minieme plusjes. Gemalto zette de neergang van de afgelopen dagen door en bungelde met een verlies van 1,7 procent onderaan de lijst van 25 hoofdfondsen. Verder gingen ABN AMRO, Ahold Delhaize en Unibail-Rodamco 1,6 procent omlaag.

Olie

Onder de kleine bedrijven in Amsterdam was Ordina de grote verliezer. De automatiseerder verloor 11 procent aan beurswaarde na teleurstellende kwartaalcijfers. De producent van elektronische componenten Neways Electronics zakte 7 procent, nadat zijn kwartaalresultaten evenmin in goede aarde waren in gevallen. Winkelverhuurder Vastned leverde in de MidKap 0,9 procent in, ondanks een positieve aanscherping van het winstdoel voor dit jaar.

De olieprijzen stabiliseerden na de sterke daling op maandag. De prijs van een vat Amerikaanse olie stond nagenoeg onveranderd op 46,83 dollar en Brentolie werd 0,3 procent duurder op 48,73 dollar per vat. De euro was 1,1040 dollar waard, tegen 1,0960 dollar bij het Europese slot een dag eerder.