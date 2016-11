Splitsing voor Delta 'onevenredig zware last'

ANP Splitsing voor Delta 'onevenredig zware last'

AMSTERDAM - De gedwongen splitsing van het Zeeuwse energiebedrijf Delta kan voor die onderneming een ,,onevenredig zware last'' betekenen, omdat Delta nog zit opgescheept met de kerncentrale in Borssele. Dat staat in een tussenarrest van het gerechtshof in Amsterdam.

Door ANP - 1-11-2016, 15:45 (Update 1-11-2016, 15:45)

Volgens het hof is het nodig dat er een ,,adequate voorziening'' wordt getroffen om het nadeel van Delta te verzachten. Het hof wil graag nog meer informatie om te kunnen beoordelen of hieraan wordt voldaan.

Het kabinet zei onlangs al onder voorwaarden bereid te zijn om te helpen bij de problemen met de noodlijdende kerncentrale. Delta is samen met Eneco het enige bedrijf in Nederland dat nog stroom opwekt én beschikt over eigen kabels voor de levering van elektriciteit. De twee ondernemingen verzetten zich nog altijd tegen de wettelijk verplichte opsplitsing, omdat de stroomprijzen laag zijn en het netwerkbedrijf voor hun een zekere bron van inkomsten is.