'Bpost werkt aan nieuw bod op PostNL'

AMSTERDAM - Het Belgische postbedrijf Bpost werkt aan een nieuw bod op PostNL. Dat meldde Het Financieele Dagblad (FD) dinsdagmiddag op basis van een voorbereidend document dat de krant in handen heeft.

Door ANP - 1-11-2016, 16:59 (Update 1-11-2016, 16:59)

In mei liep een poging van Bpost om PostNL over te nemen op niets uit. Het Belgische bedrijf zou toen tussen 5 en 6 euro per aandeel hebben geboden voor zijn Nederlandse branchegenoot. Volgens het FD is het bod nu met een onbekend bedrag verhoogd. Het Belgische postbedrijf zou de overname voor de helft in contanten en voor de helft met eigen aandelen willen betalen.

Een woordvoerder van PostNL zei desgevraagd dat het bedrijf zich ,,niet herkent'' in het bericht van het FD. De krant gaf zelf aan het document te hebben gekregen ,,door een vergissing van een pr-bureau''.