Pensioenfondsen staan er iets beter voor

ROTTERDAM - De Nederlandse pensioenfondsen zijn er afgelopen maand gemiddeld iets beter voor komen te staan. Daarmee lijkt de kans dat volgend jaar op de pensioenen gekort moet worden bij sommige fondsen iets afgenomen. Maar de meeste fondsen zijn nog niet uit de gevarenzone.

Door ANP - 1-11-2016, 17:47 (Update 1-11-2016, 17:47)

Volgens onderzoeksbureau Aon Hewitt stegen de zogeheten dekkingsgraden in oktober in doorsnee van 97 naar 99 procent. De fondsen zagen hun financiële gezondheid weer wat toenemen omdat de rentes iets omhoog gingen. Daardoor namen hun verplichtingen gemiddeld 4 procent af.

Het moment waarop gepeild wordt of er volgend jaar gesneden moet worden in de pensioenen komt steeds dichterbij. Alles hangt af van de mate waarin de fondsen per 31 december in staat zijn om aan hun verplichtingen te voldoen. Bij de grootste fondsen, zoals ABP en PFZW, schommelden de graadmeters de laatste maanden rond de 90 procent. Dat is dichtbij de kritische grens waarbij volgens de regels aan kortingen niet valt te ontkomen.