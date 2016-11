Opmars Trump maakt beleggers Azië voorzichtig

TOKIO - De aandelenbeurs in Tokio is woensdag met een stevig verlies gesloten. Ook elders in het Verre Oosten kleurden graadmeters rood. Beleggers in Azië kijken vol spanning naar de Verenigde Staten, waar de presidentsverkiezing haar ontknoping nadert.

Door ANP - 2-11-2016, 7:40 (Update 2-11-2016, 7:40)

De opmars van republikein Donald Trump in de peilingen maakt ook beleggers in Azië voorzichtiger. Daarbij werd de Japanse yen duurder, doordat de munt internationaal als veilige haven in onrustige tijden geldt.

De toonaangevende Nikkei-index sloot met een min van 1,8 procent op 17.134,68 punten. Sony behoorde met een min van 2,2 procent tot de opvallende dalers. Het elektronicaconcern wist met zijn kwartaalcijfers niet te overtuigen. Sumitomo Electric Industries ging 12 procent onderuit na een winstwaarschuwing.

De graadmeters in Seoul en Sydney verloren 1,4 procent en 1,2 procent. In Hongkong noteerde de Hang Seng in de middaghandel 1,3 procent in de min.