Heijmans worstelt met aantal grote projecten

ANP Heijmans worstelt met aantal grote projecten

ROSMALEN - Heijmans blijft worstelen met een aantal grote bouwprojecten vanwege conflicten met opdrachtgevers. Dat zorgt voor de nodige onzekerheid over de financiële afwikkeling. De beursgenoteerde bouwer is daarom ook in gesprek gegaan met zijn financiers.

Door ANP - 2-11-2016, 7:43 (Update 2-11-2016, 7:43)

De problemen doen zich vooral voor bij de projecten Energiefabriek Tilburg en de N23 Westfrisiaweg.

De omzet van het hele bedrijf lag over de eerste negen maanden rondom het niveau van vorig jaar. Volgens Heijmans blijft de vraag naar woningen hoog, wat zicht vertaalt in de omzet van de activiteiten in dat segment. Ook de bedrijven van Heijmans in België en Duitsland doen het goed, met name Van den Berg en Oevermann.