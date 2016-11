Wall Street opent in de min

ANP Wall Street opent in de min

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine verliezen geopend. Beleggers wachten op het rentebesluit van de Federal Reserve later op de dag, maar lijken vooral in de greep van de naderende presidentsverkiezingen in de VS. Dinsdag zorgde de hernieuwde opmars van Donald Trump in de peilingen al voor een nerveuze stemming op Wall Street, die woensdag oversloeg naar Azië en Europa.

Door ANP - 2-11-2016, 14:44 (Update 2-11-2016, 14:44)

De Dow-Jonesindex stond vlak na de opening 0,3 procent lager op 17.992 punten. De brede S&P 500 zakte 0,2 procent naar 2107 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq leverde 0,2 procent in bij 5144 punten.

De Fed presenteert om 19.00 uur (Nederlandse tijd) de uitkomsten van zijn rentevergadering. Zo kort voor de verkiezingen wordt daarbij geen wijziging in het monetaire beleid verwacht. Beleggers verwerken verder de melding van loonstrookverwerker ADP dat er vorige maand 147.000 banen zijn gecreëerd door bedrijven in de VS. Dat waren er bijna 20.000 minder dan verwacht.