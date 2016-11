Air France-KLM bevestigt stoelendans in top

ANP Air France-KLM bevestigt stoelendans in top

PARIJS - Air France-KLM heeft Frédéric Gagey benoemd tot financieel directeur. De huidige topman van Air France vervangt Pierre-François Riolacci, die eerder al zijn vertrek had aangekondigd. Dat maakte de Frans-Nederlandse luchtvaartgroep woensdag bekend. Franse media berichtten al eerder over de wijzigingen aan de top.

Door ANP - 2-11-2016, 19:53 (Update 2-11-2016, 19:53)

De plek van Gagey, die er de afgelopen jaren niet in slaagde de onrust bij Air France te beteugelen, wordt ingenomen door Franck Terner. Die heeft nu nog de onderhoudsdivisie van Air France-KLM onder zijn hoede. De nieuwe topman krijgt wel Jean-Marc Janaillac, de hoogste baas van de holding, als niet-uitvoerend voorzitter naast zich.

De wijzigingen in de top moeten volgens Air France-KLM bijdragen aan een succesvolle uitvoering van een nieuw strategisch programma, Trust Together, dat donderdag wordt gepresenteerd. Doel daarvan is verbetering van de onderlinge verhoudingen, zowel tussen personeel en directie als tussen Air France, KLM en de moedermaatschappij.