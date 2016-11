Geen verbetering AF-KLM in zomerkwartaal

PARIJS - Air France-KLM heeft de winstgroei van de eerste jaarhelft in het belangrijke derde kwartaal geen vervolg kunnen geven. De luchtvaartgroep kampte met aanhoudend zware marktomstandigheden en werd bovendien geconfronteerd met een staking door het Franse cabinepersoneel. Die drukte het operationeel resultaat met zo'n 90 miljoen euro, meldde het Frans-Nederlandse concern donderdag.

Door ANP - 3-11-2016, 8:54 (Update 3-11-2016, 9:21)

De ticketprijzen stonden tijdens de drukke zomermaanden door felle concurrentie onverminderd onder druk. Ondanks een passagiersgroei van 2,5 procent daalde de omzet met ruim 5 procent tot 6,9 miljard euro. De operationele winst ging met bijna een zesde omlaag naar 737 miljoen euro. De nettowinst, inclusief eenmalige mee- en tegenvallers, steeg wel met 13 procent, tot 544 miljoen euro.

Behalve de staking in juli en augustus speelde ook angst voor terrorisme Air France nog altijd parten. De Franse markt zelf loopt wel goed, maar de populariteit van Frankrijk als reisbestemming heeft zwaar te lijden van de aanslagen afgelopen jaar in Parijs en Nice, zei scheidend financieel topman Pierre-François Riolacci in een toelichting.

Probleem

Bij KLM, waar dat probleem nauwelijks speelt, verbeterden de resultaten wel ten opzichte van het derde kwartaal van 2015. De brutomarge steeg op vergelijkbare basis met 1,5 procentpunt naar 19,6 procent. Air France daarentegen liet een verslechtering zien van 1,7 procentpunt tot 14 procent. De bijdrage van KLM aan de operationele winst (422 miljoen euro), overtrof die van Air France (311 miljoen euro).

Afgezien van wisselkoerseffecten en pensioenlasten wist Air France-KLM wel de vliegkosten verder terug te dringen, al was de daling met 0,2 procent beperkt. De brandstofrekening, die daarbij niet is meegerekend, viel ruim een kwart lager uit dan een jaar eerder.

De zware marktomstandigheden zullen ook in het restant van 2016 een wissel trekken op de resultaten. Besparingen op brandstof worden meer dan tenietgedaan door druk op de ticketprijzen en nadelige wisselkoerseffecten. Afgezien van brandstof blijft Air France-KLM mikken op een kostenverlaging van 1 procent.