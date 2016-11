Pond omhoog na uitspraak over brexit

LONDEN - Het Britse pond sterling ging donderdag in waarde omhoog na de uitspraak van het Britse gerechtshof, de High Court, dat de regering parlementaire goedkeuring nodig heeft om de procedure voor een brexit in gang te zetten.

Door ANP - 3-11-2016, 11:42 (Update 3-11-2016, 11:42)

Naast de Britse munt zaten ook aandelen van financiële bedrijven in de lift. Zo stegen de Britse banken RBS en Barclays in waarde op de beurs in Londen. Het pond staat overigens nog altijd wel bijna een vijfde lager dan voor het referendum van eind juni, waarbij de Britse bevolking ervoor koos om de Europese Unie te verlaten.