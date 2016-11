'Facebook flink omlaag op Wall Street'

NEW YORK - De beursgraadmeters in New York openen donderdag naar verwachting zonder grote uitslagen. Facebook gaat echter een flink lagere opening tegemoet na een waarschuwing voor de toekomstige prestaties. Beleggers verwerken verder een flink aantal macro-economische cijfers.

Door ANP - 3-11-2016, 14:10 (Update 3-11-2016, 14:10)

Facebook meldde woensdag nabeurs dat de omzet in het afgelopen kwartaal is gestegen naar een recordniveau, terwijl de winst zeer sterk omhoog ging. Financieel topman David Wehner suggereerde later echter dat Facebook die prestaties waarschijnlijk niet weet vast te houden. Dat komt onder meer door hogere uitgaven. Ook zal het groeitempo van de opbrengsten duidelijk afzwakken.

Ook de verkoper van draagbare 'fitness trackers' Fitbit gaat hard omlaag in de handel voorbeurs. De omzetprognoses voor het belangrijke feestdagenseizoen vallen analisten sterk tegen.

Belangstelling

De Amerikaanse bank Wells Fargo kan ook op belangstelling rekenen. De beurstoezichthouder SEC is een onderzoek begonnen naar de malafide verkooppraktijken bij de bank. De zaak heeft al tot een hoge boete geleid voor Wells Fargo.

Aan het economisch front krijgen beleggers in New York cijfers voorgeschoteld over de wekelijkse uitkeringsaanvragen, de fabrieksorders, de arbeidsproductiviteit en gegevens over de bedrijvigheid in de Amerikaanse dienstensector van marktonderzoekers Markit en ISM.

Besluit

Woensdag verwerkte Wall Street het besluit van de Federal Reserve om de rente, zoals al was verwacht, onveranderd te laten. Wel blijft de deur voor een rentestap in december duidelijk open. De aandelenbeurzen in New York sloten opnieuw met verliezen. De hernieuwde opmars van Donald Trump in de peilingen zorgde voor een nerveuze stemming.

Daarbij ging de S&P 500 voor de zevende dag op rij omlaag, met 0,7 procent naar 2097,94 punten. De Dow eindigde 0,4 procent lager op 17.959,64 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq daalde 0,9 procent naar 5105,57 punten.