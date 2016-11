Facebook omlaag op Wall Street

NEW YORK - De beurzen in New York zijn donderdag iets hoger geopend. Facebook was een opvallende daler met een koersverlies van 4 procent na een waarschuwing voor de toekomstige prestaties. Beleggers verwerken verder een flink aantal macro-economische cijfers.

Door ANP - 3-11-2016, 14:47 (Update 3-11-2016, 14:47)

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,2 procent hoger op 17.997 punten. De brede S&P 500 steeg 0,1 procent tot 2100 punten. De technologiebeurs Nasdaq klom 0,1 procent tot 5111 punten.

Facebook meldde dat de omzet in het afgelopen kwartaal is gestegen naar een recordniveau, terwijl de winst zeer sterk omhoog ging. Financieel topman David Wehner suggereerde later echter dat Facebook die prestaties waarschijnlijk niet weet vast te houden. Dat komt onder meer door hogere uitgaven. Ook zal het groeitempo van de opbrengsten duidelijk afzwakken.

De verkoper van draagbare 'fitness trackers' Fitbit kelderde liefst 30 procent. De omzetprognoses die de onderneming gaf voor het belangrijke feestdagenseizoen vielen analisten sterk tegen.