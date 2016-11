ING en DSM blikvangers op Damrak

AMSTERDAM - De Europese aandelenbeurzen toonden donderdagmiddag een verdeeld beeld. Op Beursplein 5 vielen de hoofdfondsen ING en DSM in positieve en negatieve zin op. Bij de middelgrote fondsen waren Air France-KLM en financieel dienstverlener Intertrust de blikvangers.

Door ANP - 3-11-2016, 16:09 (Update 3-11-2016, 16:09)

De AEX-index stond omstreeks 15.45 uur 0,2 procent hoger op 444,61 punten. De MidKap zakte 0,5 procent tot 643,60 punten. De graadmeter in Frankfurt stond 0,1 procent lager, Parijs won 0,5 procent.

De beurs in Londen leverde 0,5 procent in. Dat het Britse parlement goedkeuring moet geven voor het in gang zetten van de brexit-procedure is een streep door de rekening van de Britse regering. De uitspraak maakt de toch al onduidelijke situatie rond de brexit nog onzekerder. Verder hield de Bank of England het Britse rentetarief en het steunprogramma ongewijzigd.

ING

ING was veruit de sterkste stijger in de AEX met een plus van 3,6 procent, dankzij beter dan verwachte cijfers. Het aandeel gaf daarmee, samen met een plus van zwaargewicht Shell, de hoofdindex een duwtje in de rug. Ook speciaalchemieconcern DSM kwam met resultaten. Het aandeel noteerde 4 procent lager en was daarmee de grootste verliezer.

In de MidKap was Air France-KLM met een winst van 5,8 procent de grootste stijger. Het concern gaat de strijd aan met de Golfmaatschappijen. Daarvoor roept het een nieuw dochterbedrijf in het leven. Daarnaast moet zowel bij KLM als bij Air France de broekriem worden aangehaald. Financieel dienstverlener Intertrust stelde teleur met zijn cijfers en was veruit de grootste daler in de MidKap met een min van 13,6 procent. BAM ging 0,7 procent omlaag bij de middelgrote fondsen. De bouwer meldde een flinke daling van het orderboek.

Adidas

In Frankfurt daalde Adidas ondanks een fors hogere winst en omzet bijna 6 procent. In Zürich zakte de Zwitserse bank Credit Suisse bijna 6 procent na cijfers. Herverzekeraar Swiss Re steeg 1,3 procent na zijn resultaten. SocGen won in Parijs bijna 7 procent na een handelsbericht.

De euro noteerde 1,1078 dollar, tegen 1,1117 dollar bij het Europese slot op woensdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie ging 0,1 procent omlaag naar 45,30 dollar. Brent werd 0,2 procent duurder op 46,95 dollar per vat.