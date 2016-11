Opnieuw sterk kwartaal voor autobouwer BMW

MÜNCHEN - Het Duitse autoconcern BMW heeft afgelopen kwartaal opnieuw kunnen profiteren van de sterk toegenomen vraag in Europa en China naar sportieve terreinwagens (SUV's). De onderneming uit München zag zowel de winst als omzet aandikken, terwijl de verkopen van de merken BMW, Mini en Rolls-Royce met 7,1 procent toenamen tot meer dan 583.000 auto's.

BMW rapporteerde een nettowinst van ruim 1,8 miljard euro. Dat is zo'n 15 procent meer dan in het derde kwartaal vorig jaar in de boeken ging. De omzet steeg 4,6 procent tot dik 23 miljard euro.

Het Beierse autoconcern lift mee op het economisch herstel in Europa en Azië. In de Verenigde Staten gaat het de laatste tijd wel wat minder goed met de verkopen. Daarbij kampt BMW met stevige concurrentie van zijn Duitse rivaal Mercedes. De verkoop van motorfietsen van BMW ging afgelopen kwartaal verder met bijna 4 procent vooruit, tot ruim 35.000 stuks. Het concern handhaafde zijn verwachtingen voor heel 2016.