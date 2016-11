Philips wint in negatieve AEX

AMSTERDAM - De Europese aandelenbeurzen zijn vrijdag met verlies geopend. Beleggers blijven in de ban van de Amerikaanse presidentsverkiezingen en wachten op cijfers over de arbeidsmarkt in de Verenigde Staten, die later op de dag worden gepubliceerd. Aan het Damrak gaat de aandacht verder uit naar Philips, dat met nieuwe doelen voor de komende jaren kwam.

Door ANP - 4-11-2016, 9:18 (Update 4-11-2016, 9:18)

De Amsterdamse AEX-index stond na enkele minuten 0,3 procent in de min op 441,14 punten. De MidKap zakte 0,7 procent naar 637,37 punten. De graadmeters in Parijs, Frankfurt en Londen leverden 0,3 tot 0,6 procent in.

Philips was de eenzame uitblinker in de AEX, met een koerswinst van 1,8 procent. Het in zorgtechnologie gespecialiseerde concern mikt in de komende drie à vier jaar op een jaarlijkse groei van de vergelijkbare omzet met 4 tot 6 procent.