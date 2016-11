Meer vrouwen mee op handelsmissies

DEN HAAG - Steeds meer vrouwen gaan mee op economische missies. Het aandeel vrouwelijke ondernemers is tijdens de laatste zeven handelsmissies zelfs verdubbeld. Met als hoogtepunt de trip vorige maand met premier Mark Rutte naar Zuid-Korea waarbij meer dan een derde van de deelnemers vrouw was.

Door ANP - 5-11-2016, 7:25 (Update 5-11-2016, 7:25)

De stijging is een succes voor minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel). Zij heeft eerder dit jaar maatregelen genomen om het aandeel vrouwen tijdens de missies omhoog te krikken. Vrouwen hoeven tijdelijk de helft minder te betalen als ze meegaan. Ook worden vrouwen direct benaderd en meer betrokken bij het opzetten van de programma's.

Dankzij dit ,,maatwerk'' is in zes maanden tijd het aandeel vrouwen gestegen van 10 procent naar 25 procent. ,,Vrouwen waren gewoonweg zwaar ondervertegenwoordigd. Dankzij de speciale aandacht van de afgelopen maanden weten vrouwelijke ondernemers handelsmissies nu veel beter te vinden'', aldus Ploumen in een verklaring zaterdag.

Korting

De PvdA-minister heeft bijna veertig handelsmissies geleid sinds haar aantreden in 2012. ,,Steeds was ik een van de weinige vrouwen.'' Naar die tijd wil ze niet meer terug. ,,Vrouwen brengen nieuwe ideeën, ervaringen en expertise mee, waarmee Nederlandse bedrijven zich internationaal nog beter kunnen positioneren. Ook stimuleert het vrouwelijk ondernemerschap in de landen die we bezoeken.''

Om de trend vast te houden blijven vrouwen nog zeker een half jaar korting houden als ze deelnemen aan handelsmissies georganiseerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Ook gaat de informatiecampagne speciaal gericht op vrouwelijke ondernemers in die tijd door. De komende twee maanden gaan bewindslieden nog op handelsmissie naar Indonesië, Verenigde Arabische Emiraten en Verenigde Staten.