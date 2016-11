Winst van Berkshire Hathaway daalt

OMAHA - Berkshire Hathaway, de investeringsmaatschappij van miljardair Warren Buffett, heeft in het derde kwartaal een nettowinst geboekt, maar die was bijna een kwart lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Toen kon Buffett profiteren van een eenmalige opbrengst van de investering in Kraft Heinz.

Door ANP - 5-11-2016, 15:45 (Update 5-11-2016, 15:45)

Het vehikel verdiende afgelopen kwartaal 7,2 miljard dollar meer dan het uitgaf. Dat is omgerekend 6,5 miljard euro. In dezelfde periode vorig jaar had Berkshire Hathaway netto 9,43 miljard dollar verdiend.

De operationele winst steeg wel, met 6,6 procent, naar bijna 4,9 miljard dollar. Analisten noemden de cijfers ,,wel ok, niet verschrikkelijk''. Berkshire Hathaway heeft nu 85 miljard dollar in kas, een record.

Berkshire Hathaway is onder meer eigenaar van batterijenfabrikant Duracell, kledingmaker Fruit of the Loom, verzekeraar Geico en spoorbedrijf BNSF. Ook heeft het bedrijf aandelen in bijvoorbeeld Kraft Heinz, American Express en Coca-Cola. Buffett is volgens zakenblad Forbes de op twee na rijkste man ter wereld. 'Het orakel van Omaha' zou bijna 61 miljard dollar waard zijn.