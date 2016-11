Brief KLM wekt wrevel bij personeel

ANP Brief KLM wekt wrevel bij personeel

SCHIPHOL - Personeel van KLM is opnieuw boos op de directie van de luchtvaartmaatschappij. Het personeel kreeg een 'onhandige' brief van de directie, die een 'dreigend toontje’ heeft. Dat stelt vakbond FNV zaterdag. In de brief wordt uitgelegd waarom KLM in conflict is met een groot deel van het cabinepersoneel.

Door ANP - 5-11-2016, 21:50 (Update 5-11-2016, 21:50)

,,Daarnaast wordt met een dreigend toontje aangegeven dat er vervolgstappen dreigen als de acties harder worden’’, stelt FNV. Volgens de vakbond gooit de KLM-directie extra olie op het vuur door het personeel in de brief weg te zetten als een simpele kostenpost in plaats van ,,inkomsten-motor" van KLM.

De luchtvaartmaatschappij en de bonden liggen met elkaar overhoop over een besluit minder cabinepersoneel in te zetten op sommige lange vluchten. Die ingreep werd zondag van kracht. De maatregel is volgens KLM noodzakelijk om de eigen doelstellingen voor verbetering van de productiviteit te halen, zolang de bonden niet bereid zijn te praten over een nieuwe cao.

Afgelopen zondag veroorzaakten werkonderbrekingen van stewards en stewardessen bij de luchtvaartmaatschappij al vertragingen op Schiphol. FNV roept op de brief retour te zenden aan operationeel directeur René de Groot.