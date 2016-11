Opnieuw bestuurder VW in vizier justitie

ANP Opnieuw bestuurder VW in vizier justitie

WOLFSBURG - Het gerechtelijk onderzoek naar de emissiefraude bij Volkswagen wordt verder uitgebreid. Ook huidig president-commissaris Hans Dieter Pötsch wordt nu verdacht van marktmanipulatie in zijn tijd als financieel directeur van het concern, maakte de Duitse autofabrikant zondag bekend.

Door ANP - 6-11-2016, 12:54 (Update 6-11-2016, 13:51)

Het Duitse openbaar ministerie onderzoekt al of voormalig VW-topman Martin Winterkorn en merkendirecteur Herbert Diess zich schuldig hebben gemaakt aan marktmanipulatie. Beleggers zouden te laat van de ontdekking van de sjoemelsoftware in diesels van Volkswagen op de hoogte zijn gesteld. Nadat het schandaal met de emissiefraude aan het licht kwam verloor het aandeel Volkswagen een groot deel van zijn waarde.

Volkswagen stelde zondag dat bestuurders zich altijd aan hun informatieplicht hebben gehouden. Het bedrijf en Pötsch zullen alle medewerking verlenen aan het onderzoek, aldus VW.

Software

In september vorig jaar kwam aan het licht dat VW software gebruikte in dieselwagens waardoor de auto's bij emissietesten schoner leken dan ze in werkelijkheid zijn. Ook dochterbedrijf Audi bekende later gebruik te hebben gemaakt van software om beter uit milieutesten te komen.

Zondag meldde de Duitse krant Bild dat Amerikaanse onderzoekers een andere vorm van sjoemelsoftware hebben aangetroffen in diverse auto's van Audi. Het concern zou het gebruik daarvan in mei hebben gestaakt, en zou enkele personeelsleden hebben geschorst in verband met de zaak.