ANP PostNL boekt klein verlies

DEN HAAG - PostNL heeft afgelopen kwartaal een nettoverlies van 9 miljoen euro geleden, onder meer door de inkoop van uitstaande obligaties. Afgezien van eenmalige posten verbeterde de operationele winst wel ten opzichte van een jaar eerder, op een omzet die licht daalde.

Door ANP - 7-11-2016, 7:30 (Update 7-11-2016, 7:30)

PostNL meldde maandag een omzet van 770 miljoen euro over het derde kwartaal. Dat was 1 procent minder dan een jaar eerder. De operationele winst, gecorrigeerd voor pensioenverplichtingen en voorzieningen, steeg met bijna een vijfde naar 27 miljoen euro.

PostNL hield vast aan het voornemen om vanaf volgend jaar weer dividend uit te keren aan aandeelhouders. Het bedrijf ging in het persbericht over de kwartaalcijfers niet in op het voorgenomen bod dat de Belgische branchegenoot Bpost zondag openbaar maakte.