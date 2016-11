Aziatische beurzen hoger

ANP Aziatische beurzen hoger

TOKIO - De beurzen in Azië zijn maandag hoger aan de nieuwe handelsweek begonnen. Ook in het Verre Oosten stond de beurshandel in het teken van de Amerikaanse presidentsverkiezingen op dinsdag. Het bericht dat de FBI geen reden ziet tot vervolging van kandidate Hillary Clinton voor het versturen van e-mails via een privéserver, gaf het sentiment een steun in de rug.

Door ANP - 7-11-2016, 7:30 (Update 7-11-2016, 7:30)

Een overwinning van Clinton wordt als gematigd positief gezien voor de financiële markten, omdat van haar een redelijk stabiele voortzetting van het huidige beleid wordt voorzien. De afgelopen week zette een hernieuwde opmars van Donald Trump in de peilingen de aandelenbeurzen nog wereldwijd onder druk.

De Nikkei-index in Tokio eindigde de handelsdag 1,6 procent hoger op 17.177,21 punten. In Hongkong steeg de Hang Seng tussentijds 0,6 procent. Beleggers reageerden nauwelijks op de ingreep van het Chinese parlement in Hongkong, waar twee activisten in de stad bij hun beëdiging als parlementariër weigerden het Chinese gezag te erkennen.

De Kospi in Seoul steeg 0,9 procent, terwijl de All Ordinaries in Sydney 1,3 procent aandikte.