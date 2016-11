'Flinke openingswinst voor AEX'

AMSTERDAM - De AEX-index in Amsterdam opent maandag naar verwachting flink hoger. Het bericht dat de FBI geen grond ziet tot vervolging van de Amerikaanse presidentskandidate Hillary Clinton voor het versturen van e-mails via een privéserver, geeft het sentiment voorbeurs een steun in de rug.

Door ANP - 7-11-2016, 8:40 (Update 7-11-2016, 8:40)

Een overwinning van Clinton wordt als gematigd positief gezien voor de financiële markten, omdat van haar een redelijk stabiele voortzetting van het huidige beleid wordt voorzien. De afgelopen week zette een hernieuwde opmars van Donald Trump in de peilingen de aandelenbeurzen nog wereldwijd onder druk.

Op het Damrak staat PostNL in de schijnwerpers, na een toenadering door zijn Belgische branchegenoot Bpost en het openen van de boeken over het derde kwartaal. Bpost heeft naar eigen zeggen een ,,vriendelijk voorstel'' gedaan om weer met elkaar te gaan praten, zo bleek zondagavond. PostNL liet weten dit te bestuderen en af te wegen. Concreet wil Bpost 5,65 euro op tafel leggen voor PostNL, deels in aandelen en deels in contanten. Dat komt neer op een overnamesom van circa 2,5 miljard euro.

PostNL leed in het derde kwartaal overigens een nettoverlies van 9 miljoen euro, onder meer door de inkoop van uitstaande obligaties. De onderliggende winst van het postbedrijf steeg wel.

Vopak en DPA Group presenteerden maandag eveneens hun resultaten. Tankopslagbedrijf Vopak zag de omzet in de eerste negen maanden van het jaar dalen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat (ebitda) groeide daarbij met 4 procent. DPA boekte over het afgelopen kwartaal een hogere winst en omzet.

Beleggers mogen ook nog een aantal advieswijzigingen verwerken. ING verlaagde zijn beleggingsadvies voor Heijmans van buy naar hold. Verder zette ABN AMRO Lucas Bols op zijn kooplijst. Bij UBS ging het advies voor GrandVision omlaag naar neutral.

De AEX sloot vrijdag 0,4 procent in de min op 440,51 punten. Daarmee zakte de index weer tot onder het niveau waarop 2015 werd afgesloten. De MidKap daalde 1 procent tot 635,15 punten. De graadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen verloren 0,7 tot 1,5 procent.

In New York ging de Dow-Jonesindex na een wisselvallige sessie 0,2 procent lager het weekend in. De brede S&P 500 daalde eveneens 0,2 procent, net zoals technologiebeurs Nasdaq.

De prijs van een vat Amerikaanse olie stond voorbeurs 1,5 procent hoger op 44,73 dollar. Brentolie ging 1,4 procent omhoog tot 46,20 dollar per vat. De euro werd voor 1,1065 dollar verhandeld, tegen 1,1095 dollar bij het slot van de Europese beurzen op vrijdag.