PostNL straalt op hoger Damrak

AMSTERDAM - Het aandeel PostNL stond maandag bij de opening van de beurshandel volop in de schijnwerpers, na een nieuwe toenadering door zijn Belgische branchegenoot Bpost. Het aandeel steeg sterk op een verder toch al zeer positieve beurs. De handel werd gesteund door het bericht dat de FBI, kort voor de Amerikaanse verkiezingen, geen grond ziet tot vervolging van presidentskandidate Hillary Clinton.

Door ANP - 7-11-2016, 9:15 (Update 7-11-2016, 9:15)

Door het bericht over Clinton lijkt de kans op een door de financiële markten gevreesde overwinning van Donald Trump weer iets kleiner geworden. De AEX stond kort na de openingsbel 1,4 procent hoger op 446,46 punten. De MidKap won 1,7 procent tot 645,55, punten. De graadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen kregen er tot 1,5 procent bij.

PostNL won in de eerste handelsminuten ruim 8 procent tot 5,03 euro. Bpost heeft naar eigen zeggen een ,,vriendelijk voorstel'' gedaan om weer met elkaar te gaan praten. Concreet wil Bpost 5,65 euro per aandeel op tafel leggen voor PostNL, of circa 2,5 miljard euro. PostNL liet weten dit voorstel te bestuderen. Het Belgische postbedrijf noteerde in Brussel een kleine min.