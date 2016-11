Clinton-nieuws stuwt dollar

NEW YORK - De dollar is maandag bezig aan een opmars. De beslissing van de FBI om Hillary Clinton niet te vervolgen voor het gebruik van een privé-mailserver in haar tijd als Amerikaanse minister van buitenlandse zaken heeft de verkiezingsspanning op de financiële markten wat bekoeld.

Door ANP - 7-11-2016, 11:26 (Update 7-11-2016, 11:26)

Afgelopen week werd het gat tussen Clinton en haar tegenstrever Donald Trump in de peilingen grotendeels gedicht, nadat de FBI bekendmaakte de al maanden slepende e-mailkwestie opnieuw te bekijken. De opmars van Trump in de peilingen zette de aandelenbeurzen wereldwijd onder druk.

De dollar steeg maandag flink ten opzichte van de euro. Een euro leverde vrijdag 1,1135 dollar op. Maandag aan het einde van de ochtend was dat nog 1,1065 dollar.

Andere belangrijke valuta, zoals de yen en het pond, wonnen zelfs nog meer terrein. Ook de Mexicaanse peso, die flink te lijden had onder de opmars van Trump, krabbelde weer flink op. Trump heeft zich meermaals negatief uitgelaten over Mexico en de Mexicanen en is voornemens als president buitenlandse handel streng te reguleren.