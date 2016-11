Huawei rukt op in Europese smartphonemarkt

PALO ALTO - Het Chinese technologiebedrijf Huawei heeft in de eerste negen maanden van dit jaar al meer smartphones verkocht in Europa, het Midden-Oosten en Afrika dan in heel 2015. Dat blijkt uit maandag gepubliceerde cijfers van onderzoeksbureau Canalys.

Door ANP - 7-11-2016, 17:13 (Update 7-11-2016, 17:13)

In het derde kwartaal verkocht Huawei in deze regio voor het eerst meer dan 10 miljoen smartphones, wat een groei op jaarbasis betekent van 70 procent. Over de eerste drie kwartalen kwam de verkoop uit op 26 miljoen stuks, waarmee het eindtotaal van vorig jaar al voor de belangrijke feestdagenperiode in december is overtroffen.

Samsung blijft volgens Canalys de grootste speler in de genoemde regio met een marktaandeel van 37 procent, gevolgd door Apple dat goed is voor 15 procent van alle verkochte smartphones. Huawei volgt de Amerikaanse iPhonemaker op de voet met een marktaandeel van 14 procent.