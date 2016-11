Zeeuwse havens werken aan fusie met Gent

GENT - De Zeeuwse havens vanTesco, Terneuzen en Borsele werken aan een fusie met de haven van het Belgische Gent. Daarvoor ondertekenden Zeeland Seaports en het Havenbedrijf Gent maandag een intentieverklaring.

7-11-2016, 18:12

De beheerders van de havens werken al langer nauw samen. Dat moet ook wel, want de haven van Gent staat alleen via het kanaal Gent-Terneuzen in verbinding met de zee. Komende maanden zullen de kansen en mogelijkheden van het uitbouwen van die samenwerking worden onderzocht. Eind april moet duidelijk zijn of het volledig samenvoegen van de havenbedrijven daadwerkelijk de beste optie is.

Door de handen ineen te slaan denken de havens beter in staat te zijn de concurrentie aan te gaan met andere grote havens in Europa. ,,Samen betreden we de top 10 van de Europese havens'', benadrukt topman Daan Schalck van het Havenbedrijf Gent. De ondertekening gebeurde onder het toeziend oog van onder meer premier Mark Rutte en de Vlaamse minister-president Geert Bourgeois. Zij waren maandag voor de Vlaams-Nederlandse top aanwezig in de Pacificatiezaal van het Gentse stadhuis.