Groenen: BASF ontweek miljard aan belasting

BRUSSEL - De Duitse chemiereus BASF ontweek tussen 2010 en 2014 bijna een miljard euro aan winstbelasting dankzij onder meer Nederlandse regels. Het concern wist de belastingdruk ook te verminderen met gunstige deals in België, Malta en Zwitserland.

Door ANP - 7-11-2016, 18:30 (Update 7-11-2016, 18:30)

Dat stellen de Groenen in het Europees Parlement in een rapport dat maandag in Brussel openbaar is gemaakt. Volgens Europarlementariër Bas Eickhout (Groen Links) ,,speelt Nederland opnieuw een hoofdrol in het faciliteren van belastingontwijking door multinationals, door BASF een effectief belastingtarief van 0,035 procent te geven.” Eerder brachten de Groenen soortgelijke resultaten over Ikea naar buiten.

Multinationals in Europa maken op grote schaal gebruik van op zich legale, maar maatschappelijk niet meer geaccepteerde trucs om zo veel mogelijk onder belasting uit te komen.