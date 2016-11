Beurzen vlak op Amerikaanse verkiezingsdag

ANP Beurzen vlak op Amerikaanse verkiezingsdag

AMSTERDAM - De Europese beurzen bleven dinsdag in de ochtendhandel dicht bij huis. De handelsdag staat in het teken van de Amerikaanse presidentsverkiezingen, wat beleggers voorzichtig maakt. Op Beursplein 5 was staalconcern ArcelorMittal een opvallende daler, na een tegenvallend kwartaalbericht.

Door ANP - 8-11-2016, 9:57 (Update 8-11-2016, 9:57)

De AEX-index stond in het eerste handelsuur 0,1 procent hoger op 448,02 punten. De MidKap won 0,2 procent tot 645,16 punten. Ook de beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt kwamen nauwelijks in beweging, met winsten tot 0,1 procent.

Bij de hoofdfondsen zakte ArcelorMittal 4 procent na een teleurstellend kwartaalbericht. Analisten vonden het bedrijfsresultaat van de staalgigant tegenvallen. Het aandeel was met afstand de grootste daler in de AEX. Bij de winnaars stonden onder meer AkzoNobel en DSM, die respectievelijk 1 procent en 0,8 procent stegen.

Aperam

Bij de middelgrote fondsen wist Aperam een flink openingsverlies bijna goed te maken. De roestvrijstaalproducent stond tussentijds 0,2 procent lager in reactie op een handelsbericht over het derde kwartaal.

Advanced Metallurgical Group (AMG) schoot bij de kleinere fondsen ruim 7 procent omhoog, na een hoger beleggingsadvies door ING. Heijmans zette de daling van de afgelopen handelsdagen verder voort, het aandeel speelde 4 procent kwijt.

Elders in Europa opende een keur aan bedrijven de boeken. In Parijs won Crédit Agricole bijna 5 procent. In Frankfurt steeg Deutsche Post 1,2 procent na de presentatie van zijn derdekwartaalcijfers. Uitzendconcern Adecco steeg op de Zwitserse beurs 0,5 procent.

Vestas

Windmolenfabrikant Vestas steeg in Kopenhagen 2 procent, na het verhogen van de verwachtingen voor heel het jaar. Het Britse winkelconcern Marks & Spencer, dat de boeken opende en in onder meer Nederland zijn vestigingen sluit, steeg in Londen 0,2 procent.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,3 procent naar 45,01 dollar. Brentolie werd 0,6 procent duurder bij 46,40 dollar per vat. De euro werd bij de slotbel voor 1,1060 verhandeld, tegen 1,1036 bij het slot van de Europese beurzen op maandag.